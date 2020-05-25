Фарерський футболіст Адріан Юстінуссен зробив покер за 13 хвилин, забивши три голи зі штрафних
Фарерський нападник "ХБ Торсхавна" Адріан Юстінуссен забив чотири голи за 13 хвилин, тричі реалізувавши штрафні удари.
Як повідомляє видання TheTimesHub, яке назвало 21-річного футболіста "новим Алієвим", Юстінуссен відзначився на 8-й, 12-й, 17-й і 21-й хвилинах, а на четвертій він записав на свій рахунок гольову передачу, коли партнер по команді вдало підправив його подачу зі штрафного.
Це принесло "ХБ Торсхавну" перемогу з рахунком 5:0, незважаючи на видалення, зароблене командою вже на 16-й хвилині. Після трьох турів клуб Юстінуссена ділить перше місце в таблиці з "Б36 Торсхавном", поступаючись їм за додатковими показниками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, японський воротар пропустив два голи з центру поля за одну хвилину.