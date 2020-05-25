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25 травня • оновлено в 13:59
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Фарерський футболіст Адріан Юстінуссен зробив покер за 13 хвилин, забивши три голи зі штрафних

1.8т
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Фарерський нападник "ХБ Торсхавна" Адріан Юстінуссен забив чотири голи за 13 хвилин, тричі реалізувавши штрафні удари.

Як повідомляє видання TheTimesHub, яке назвало 21-річного футболіста "новим Алієвим", Юстінуссен відзначився на 8-й, 12-й, 17-й і 21-й хвилинах, а на четвертій він записав на свій рахунок гольову передачу, коли партнер по команді вдало підправив його подачу зі штрафного.

Адріан Юстінуссен

Адріан Юстінуссен

Twitter

Це принесло "ХБ Торсхавну" перемогу з рахунком 5:0, незважаючи на видалення, зароблене командою вже на 16-й хвилині. Після трьох турів клуб Юстінуссена ділить перше місце в таблиці з "Б36 Торсхавном", поступаючись їм за додатковими показниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японський воротар пропустив два голи з центру поля за одну хвилину.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Фарери
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