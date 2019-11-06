Фантастика на останній секунді! "Шахтар" врятував мертвий матч в Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" в четвертому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 врятувався на останніх секундах від поразки в гостьовому матчі проти "Динамо" із Загреба.

Матч на легендарному хорватському стадіоні "Максимір" завершився з рахунком 3:3.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Динамо Загреб – Шахтар.

Поєдинок розпочався на високих швидкостях з інтенсивними атаками обох команди. Гості намагалися високого пресингувати українців, але на 13-й хвилині пропустили кинджальну контратаку.

Донецькі футболісти продемонстрували, наскільки класно у них виходить використовувати вільні зони при швидких атаках. Всі футболісти в цій комбінації зіграли ідеально. Алан Патрік, спершу знайшов класним проникаючим пасом Жуніора Мораеса, а потім майстерно завершив його "обратку" одним дотиком.

Динамо - Загреб - Шахтар

Забивши гол "Динамо" всіма силами відійшло на поле "Шахтаря" і на 19-й хвилині після довгої навісної передачі Петкович ледь не зрівняв рахунок. Ідеально зіграв Пятов.

Переможний рахунок на табло провисів недовго. Через 6 хвилин у "гірників" виникли проблеми після звичайної флангової передачі. Як і в Харкові два тижні тому, гравці "Шахтаря" не змогли виграти боротьбу у штрафному майданчику, і пропустили абсолютно необов'язковий м'яч - 1: 1.

Динамо - Загреб - Шахтар

Динамо - Загреб - Шахтар

Після перерви "Шахтар" більше намагався грати на контратаках, ніж домінувати за рахунок контролю м'яча. Кілька проривів ледь не закінчилися взяттям воріт.

На 58-й хвилині лише неймовірне везіння врятувало гравців з України від вірного гола. "Динамо" скористалося величезним розривом між лініями захисту і атаки, а найпотужніший удар прийшовся в поперечину.

Динамо - Загреб - Шахтар

Динамо - Загреб - Шахтар

У кінцівці "Шахтар" чергував періоди гри першим і другим номером. Футболісти з Донецька то намагалися заманити суперників на свою половину поля і зловити на контр, то навпаки переходили на чужу половину великими силами і створювали величезний тиск на "Динамо" безпосередньо в третій зоні.

На 74-й хвилині Моро отримав другий "гірчичник" і залишив свою команду в меншості, але підопічні Луїша Каштру недовго перевершували в складі. На 78-й хвилині Марлос за другу жовту картку також покинув поле.

Здавалося, що розв'язка наступила на 83-й хвилині, коли Іванушеч вбіг до штрафного і точно пробив у дальній кут - 2:1. "Шахтар" ніби як "поплив" і за кілька хвилин пропустив третій гол.

Коли пішла третя додаткова хвилина Мораес зміг скоротити відставання, а на пеятой додаткової в чужу штрафну побіг Пятов, який заробив пенальті. Андрій отримав удар в голову від хорватського футболіста і після перегляду VAR Фелікс Брих призначив пенальті. Тете був бездоганний.

Динамо - Загреб - Шахтар

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня зустріч між цими командами в рамках третього туру Ліги чемпіонів у Харкові завершилася внічию (2: 2).

18 вересня "гірники" в 1-му турі програли англійському " Манчестер Сіті ". Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0: 3.

Зустріч 2-го туру в Італії проти місцевої " Аталанти " завершилася з рахунком 2: 1 на користь українського клубу.

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