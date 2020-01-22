"Фантастика!" Головний тренер "Шахтаря" виступив проти змін правил в УПЛ

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував пропозицію Української асоціації футболу змістити останні тури чемпіонату країни через підготовку збірної України до Євро-2020

Нагадаємо, раніше головний тренер національної команди Андрій Шевченко звернувся до УАФ з проханням, щоб сезон в українському футболі завершився раніше. Наставник "гірників", в свою чергу, виступив проти того, щоб міняти регламент по ходу турніру.

Луїш Каштру ФК "Шахтар"

"Коли починається змагання, є правила, ми повинні їх поважати протягом всього шляху. Якщо ми почали з цими правилами, так і потрібно продовжувати. Ми хочемо, щоб Україна показала себе найкращим чином на Євро. Якщо потрібно щось змістити в останніх турах , щоб хлопці підготувалися до Євро, ми до цього готові. Думаю, найкраще, що можемо зробити, це взяти два останні тури і постаратися їх перенести на якусь певну дату. Ми можемо поміняти дати двом останнім турам, тоді можемо виграти два тижні. Два тижні в футболі – це фантастика" , – заявив Каштру в ефірі "Футбол NEWS".

Новини Гравці клубу УПЛ оголосили бойкот

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська Прем'єр-ліга планувала внести зміни в регламент чемпіонату України – зокрема скасувати плей-офф за путівки в єврокубки вже в сезоні-2019/20. Однак потім в УПЛ відмовилися від таких змін.

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