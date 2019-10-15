Фантастичний успіх збірної України: результати відбору Євро-2020 14 жовтня

У понеділок, 14 жовтня, відбулися матчі 8-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020. Відбулися 7 поєдинків у групах A, B і Н.
Україна – Португалія – 2:1
У центральному поєдинку ігрового дня збірна України здобула феєричну перемогу над чинним чемпіоном Європи – командою Португалії – 2:1. Голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка у першому таймі викликали екстаз у переповненого НСК "Олімпійський" у Києві. У другій половині зустрічі Кріштіану Роналду підсолодив пігулку своїй команді, забивши 700-й гол у кар'єрі.
Україна стала п'ятим учасником Євро-2020, приєднавшись до збірних Бельгії, Італії, Росії та Польщі.
В іншому матчі групи В серби на виїзді здолали Литву – 2:1, проте зберегли мінімальні шанси вийти на Євро через кваліфікацію – команда Сербії на 1 очко відстає від Португалії, при цьому в останньому турі балканську дружину очікує матч із Україною.
Всі результати 14 жовтня
Група А
Косово – Чорногорія – 2:0
Болгарія – Англія – 0:6
Група B
Україна – Португалія – 2:1
Литва – Сербія – 1:2
Група H
Молдова – Албанія – 0:4
Ісландія – Андорра – 2:0
Франція – Туреччина – 1:1
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України влаштувала феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському".
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