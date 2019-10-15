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15 жовтня • оновлено в 12:26
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Фантастичний успіх збірної України: результати відбору Євро-2020 14 жовтня

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У понеділок, 14 жовтня, відбулися матчі 8-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020. Відбулися 7 поєдинків у групах A, B і Н.

Україна – Португалія – 2:1

Україна – Португалія – 2:1

У центральному поєдинку ігрового дня збірна України здобула феєричну перемогу над чинним чемпіоном Європи – командою Португалії – 2:1. Голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка у першому таймі викликали екстаз у переповненого НСК "Олімпійський" у Києві. У другій половині зустрічі Кріштіану Роналду підсолодив пігулку своїй команді, забивши 700-й гол у кар'єрі.

Україна стала п'ятим учасником Євро-2020, приєднавшись до збірних Бельгії, Італії, Росії та Польщі.

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В іншому матчі групи В серби на виїзді здолали Литву – 2:1, проте зберегли мінімальні шанси вийти на Євро через кваліфікацію – команда Сербії на 1 очко відстає від Португалії, при цьому в останньому турі балканську дружину очікує матч із Україною.

Всі результати 14 жовтня

Група А

Косово – Чорногорія – 2:0

Болгарія – Англія – 0:6

Група B

Україна – Португалія – 2:1

Литва – Сербія – 1:2

Група H

Молдова – Албанія – 0:4

Ісландія – Андорра – 2:0

Франція – Туреччина – 1:1

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України влаштувала феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському".

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020 Україна - Португалія
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филипп филипыч
филипп филипыч
кто бы хотел что бы украинцы и россияне встретились, где нибудь в полуфинале?))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кризский Игорь, поэтому россия на 6 месте а украина на 9, да?)))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
филипп филипыч, И москали влетели украинцам, но не в полуфинале, а на груповой стадии. Роисси до полуфинала, как бразильцам до финала в хоккейном чемпионате мира. Скорее Бразилия выиграет чемпоионат мира по хоккю, чем роиссия станет чемпионом мира по футболу.
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