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18 січня • оновлено в 19:35
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Фантастичний гол ексфутболіста збірної України зібрав мільйони переглядів

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Гол нападника донецького "Олімпіка" Андрія Богданова звернув на себе увагу редакторів найбільшого футбольного instagram-порталу 433.

Удар 29-річного ексгравця збірної України, який він завдав у грі iз "Зорею", менш ніж за добу зібрав більше 2 млн переглядів.

Фантастичний гол ексфутболіста збірної України зібрав мільйони переглядів

У тій зустрічі чемпіонату УПЛ сезону 16/17 "Олімпік" двічі вів у рахунку з різницею в два м'ячі, але "Зоря", граючи в меншості, зуміла в компенсований час вирвати нічию (3:3).

Богданов відзначився на 66-й хвилині, фантастичним "пострілом" метрів з 25, змусивши капітулювати голкіпера. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим шедевром (на відео з 2:32).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня український півзахисник донецького "Шахтаря" Олександр Зубков відзначився неймовірним голом за "Ференцварош", де він виступає в оренді.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
Теги
ФК Олімпік Донецьк ФК Зоря
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