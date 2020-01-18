Фантастичний гол ексфутболіста збірної України зібрав мільйони переглядів

Гол нападника донецького "Олімпіка" Андрія Богданова звернув на себе увагу редакторів найбільшого футбольного instagram-порталу 433.

Удар 29-річного ексгравця збірної України, який він завдав у грі iз "Зорею", менш ніж за добу зібрав більше 2 млн переглядів.

У тій зустрічі чемпіонату УПЛ сезону 16/17 "Олімпік" двічі вів у рахунку з різницею в два м'ячі, але "Зоря", граючи в меншості, зуміла в компенсований час вирвати нічию (3:3).

Богданов відзначився на 66-й хвилині, фантастичним "пострілом" метрів з 25, змусивши капітулювати голкіпера. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим шедевром (на відео з 2:32).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня український півзахисник донецького "Шахтаря" Олександр Зубков відзначився неймовірним голом за "Ференцварош", де він виступає в оренді.

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