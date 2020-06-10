Фани "Райо" вивісили банер "Зозуля був і залишається дов*аним нацистом"
Вболівальники іспанського футбольного клубу "Райо Вальєкано" вивісили образливий банер на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.
Біля стадіону "Кампо де Вальекас" фани розмістили розтяжку "Зозуля був і залишається е дов*аним нацистом".
О 21.00 на цій арені почався другий тайм матчу "Райо Вальєкано" - "Альбасете". Зозуля вийшов в старті.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2017-го Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано".
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті серйозного цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним із лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту.
У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Увечері 16 грудня Роман виступив із потужною відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизникам за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.
7 лютого "Райо Вальєкано" за цей інцидент отримав штраф у 18 тисяч євро, а також був покараний частковим закриттям трибун на два найближчих домашніх матчі.