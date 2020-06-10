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10 червня • оновлено в 21:46
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Фани "Райо" вивісили банер "Зозуля був і залишається дов*аним нацистом"

1.5т
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Вболівальники іспанського футбольного клубу "Райо Вальєкано" вивісили образливий банер на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

Біля стадіону "Кампо де Вальекас" фани розмістили розтяжку "Зозуля був і залишається е дов*аним нацистом".

О 21.00 на цій арені почався другий тайм матчу "Райо Вальєкано" - "Альбасете". Зозуля вийшов в старті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
Теги
Райо Вальєкано Альбасете
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