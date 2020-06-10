Вболівальники іспанського футбольного клубу "Райо Вальєкано" вивісили образливий банер на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

Біля стадіону "Кампо де Вальекас" фани розмістили розтяжку "Зозуля був і залишається е дов*аним нацистом".

О 21.00 на цій арені почався другий тайм матчу "Райо Вальєкано" - "Альбасете". Зозуля вийшов в старті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.

В результаті серйозного цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".

Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним із лідерів команди.

15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.

На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту.

У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Увечері 16 грудня Роман виступив із потужною відповіддю на адресу фанатів-мадридців.

Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.

Зозуля подякував співвітчизникам за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.