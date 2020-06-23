Вболівальники англійського клубу "Бернлі" з однойменного міста влаштували тролінг-акцію перед матчем 30-го туру АПЛ проти "Манчестер Сіті".

Як тільки футболісти обох команд стали на коліно, підтримавши рух Black Lives Matter ( "Життя чорних важливі"), над "Етіхад Стедіум" пролетів літак з банером White Lives Matter Burnley ("Життя білих важливі," Бернлі "). Апарат зробив кілька кіл, перш ніж полетіти.

Фани на матчі АПЛ влаштували тролінг, запустивши банер "Життя білих важливі" Банер "Життя білих важливі" над стадіоном "Етіхад"

Фани на матчі АПЛ влаштували тролінг, запустивши банер "Життя білих важливі" Банер "Життя білих важливі" над стадіоном "Етіхад"

Поліція Ланкашира (графства, де знаходиться місто Бернлі) почала перевірку щодо фанатів "Бернлі", які запустили цю акцію.

"Ми визнаємо, що цей банер образив багатьох людей в Ланкаширі і за його межами, і ми продовжуємо підтримувати тісні зв'язки з нашими партнерами як в клубі, так і в місцевих органах влади", – цитує Sky Sports шефа-суперінтенданта поліції Расс Проктер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше італійський клуб невдалої фотографією спровокував расовий скандал в Twitter.