Фани "Динамо" влаштували розбірки з гравцями: спортивні підсумки 26 серпня

Мексиканець Орландо Солідо дав зухвалу пораду Люку Кемпбеллу напередодні поєдинку проти Василя Ломаченка, а ультрас "Динамо" влаштували розбірки з футболістами.
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