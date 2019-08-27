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Фани "Динамо" влаштували розбірки з гравцями: спортивні підсумки 26 серпня

1.2т Читати матеріал російською

Мексиканець Орландо Солідо дав зухвалу пораду Люку Кемпбеллу напередодні поєдинку проти Василя Ломаченка, а ультрас "Динамо" влаштували розбірки з футболістами.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 26 серпня.

Крім того, WBA оголосила титульним бій Повєткін – Ф'юрі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Теми
Ломаченко – Кемпбелл Прем'єр-ліга України
Особи
Олександр Повєткін Пітер Ф'юрі Василь Ломаченко Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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