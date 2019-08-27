Фани "Динамо" влаштували розбірки з гравцями: спортивні підсумки 26 серпня

Мексиканець Орландо Солідо дав зухвалу пораду Люку Кемпбеллу напередодні поєдинку проти Василя Ломаченка, а ультрас "Динамо" влаштували розбірки з футболістами.

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