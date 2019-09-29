Фани "Динамо" помстилися Медведчуку - опубліковано відео

Ультрас київського "Динамо" на матчі 9-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі з "Дніпром-1" (2:0) зірвали рекламні банери телеканалів "112" і "NewsOne".

Ці медіаресурси належать одному з лідерів політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

Ультрас вивісили ці банери у себе на секторі, перевернувши їх догори ногами. Також вболівальники вивісили свій плакат: "Пустив ОПЗЖ в наш дiм - вмить ворогом став нас усiм!".

(С) Вікторія Куранова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 26 вересня, Національна рада з теле- і радіомовлення позбавив телеканал Віктора Медведчука "112 Україна" ліцензії на цифрове мовлення в п'яти областях країни.

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