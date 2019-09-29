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30 вересня • оновлено в 06:00
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Фани "Динамо" помстилися Медведчуку - опубліковано відео

23.1т Читати матеріал російською

Ультрас київського "Динамо" на матчі 9-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі з "Дніпром-1" (2:0) зірвали рекламні банери телеканалів "112" і "NewsOne".

Ці медіаресурси належать одному з лідерів політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

Ультрас вивісили ці банери у себе на секторі, перевернувши їх догори ногами. Також вболівальники вивісили свій плакат: "Пустив ОПЗЖ в наш дiм - вмить ворогом став нас усiм!".

Фани "Динамо" помстилися Медведчуку

(С) Вікторія Куранова

Новини
"Кат" і "ад": вболівальники "Динамо" вивісили кривавий банер із Медведчуком

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 26 вересня, Національна рада з теле- і радіомовлення позбавив телеканал Віктора Медведчука "112 Україна" ліцензії на цифрове мовлення в п'яти областях країни.

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Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ НСК Олімпійський
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну что сказать,ОХЛОКРАТИЯ у вас,шароварники,есть чем гордиться.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Всех этих фашистов на выходе со стадиона - в АТО или ОбсОС)))))
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