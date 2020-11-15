Поліція побила фанатів за безлади на матчі чемпіонату України з футболу. Відео

Максим Іншаков Футбол 23:34, 15.11.2020

Фанати луцької "Волині" були жорстко затримані поліцією за поведінку після матчу чемпіонату України з футболу в Першій лізі.

Незважаючи на карантин вболівальники вирушили в Млинiв (Рівненська область) підтримати рідну команду у виїзному матчі з "Вересом".

В кінці гри за рахунку 2:0 на користь господарів, фанати гостей запалили фаєри і вибігли на поле. Після того, як стюарди затримати бешкетників не змогли, за роботу взялася поліція.

Правоохоронці повалили порушників на землю, кілька разів приклавшись гумовими кийками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві біля Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного сталася бійка між студентами навчального закладу і нібито учасниками АТО з одного боку і поліцією з іншого.

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