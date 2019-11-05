Фанати влаштували жорстоке побоїще на матчі в Росії: опубліковано відео

У матчі 15-го туру чемпіонату Росії з футболу в Самарі місцевий клуб "Крилья Совєтов" на своєму полі приймав "Рубін" (0:0). Поєдинок відзначився скандальним інцидентом за участю фанатів.

"Крилья Совєтов" - "Рубін" kc-camapa.ru

Під час другого тайму в підтрибунному приміщенні відбулася бійка між уболівальниками двох команд.

"Почалося все з образ. Уболівальники зібралися в коридорах стадіону. Слово за слово, почалася бійка. Тут як тут були поліцейські. Спробували зловити порушників спокою. В результаті їм довелося вибудувати живий мур", – наводить портал 63.ru слова очевидця бійки.

Російські ЗМІ опублікували відео з бійкою, в якій взяли участь кілька десятків людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чеченські футболісти спровокували масову бійку в чемпіонаті Росії - було опубліковано відео цього інциденту.

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