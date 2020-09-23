Фанати "Вест Гема" про Ярмоленка: якщо ви продасте його, ми влаштуємо бунт

Михайло Морозов Футбол 10:15, 23.09.2020 Оновлено: 10:23, 23.09.2020

Уболівальники "Вест Гема" захопилися грою Андрія Ярмоленка в матчі третього раунду Кубка англійської ліги проти "Галл Сіті".

Нагадаємо, що наш співвітчизник відзначився двома голами та двома результативними передачами в поєдинку, який закінчився перемогою його команди з рахунком 5:1. "Вест Гем" опублікував на своїй сторінці в Twitter пост, який зібрав масу позитивних коментарів від фанатів "молотобійців" на адресу українця.

У клубі захопилися грою Андрія Ярмоленка
Twitter "Вест Гема"

"Якщо ви продасте його, ми влаштуємо бунт", "Ярмоленко – першокласний футболіст. Йому потрібен лише простір на фланзі", "Він має розпочати наступний матч у стартовому складі, не випустити його буде помилкою".

Фанати впевнені, що Андрій Ярмоленко має вийти в старті на наступний матч
Twitter "Вест Гема"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому раунді Кубка англійської ліги наш співвітчизник також відзначився результативною дією та допоміг "Вест Гему" розгромити "Чарльтон".

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