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27 березня • оновлено в 13:58
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Фанати "Реала" вимагають повернути Луніна в команду

2.6т
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Вболівальники мадридського "Реала" проголосували за повернення українця Андрія Луніна в команду в літнє міжсезоння і хочуть, щоб він став другим воротарем клубу.

На сайті Marca, орієнтованому на шанувальників мадридців, з'явилася стаття, автор якої шукає відповіді на сім головних питань, які має вирішити керівництво команди перед стартом нового сезону. Один з них – місце запасного голкіпера "Реала", на яке претендують Лунін, який виступає на правах оренди в "Ов'єдо", і Альфонс Ареола, який також тимчасово прийшов у клуб із "ПСЖ". З 60 тисяч фанатів 70% підтримали повернення українця, а інші 30% – повноцінне придбання француза.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Альфонс Ареола проти Андрія Луніна

Альфонс Ареола проти Андрія Луніна

Marca

Нагадаємо, що в середині січня Лунін перебрався в команду з другого за силою іспанського дивізіону "Ов'єдо" і відразу став основним голкіпером клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з останніх матчів перед припиненням Сегунди через коронавірус український голкіпер відзначився першим "сухим" матчем.

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Особа
Андрiй Лунiн
Теги
Реал Ов'єдо Реал Мадрид
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