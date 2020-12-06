Фанати освистали футболістів, які поставали на коліно перед матчем

Фанати освистали гравців футбольного клубу "Міллуолл" перед поєдинком Чемпіоншипа (другого за силою дивізіону в Англії), коли ті встали на коліна на підтримку боротьби з расовою несправедливістю.

За правилами Ліги, гравці вищих дивізіонів Англії повинні вставати на коліно перед початком кожних матчів в рамках руху Black Lives Matter ( "Життя чорних важливі") з тих пір, як в червні в країні відновився футбол.

Суботній матч, в якому "Дербі" виграв 1:0, став першим грою, яка пройшла з глядачами після зупинки першості в березні через пандемію коронавiрусу.

Нападник "Дербі" Колін Казім-Річардс, який вважав за краще стояти, піднявши кулак, а не вставати на коліно на початку гри, назвав цей інцидент "абсолютною ганьбою".

"Я дуже гордий за свою команду, що ми, хлопці, трималися разом і домоглися величезного результату" – написав в Twitter футболіст.

Колін Казім-Річардс обурений поведінкою уболівальників Twitter Коліна Казима-Річардса

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25-річного півзахисника техаського клубу "Остін Боулд" Валерія Сарамутіна усунули від ігор команди після того, як він кілька разів відмовився підтримати рух Black Lives Matter.