Фанати хорватського клубу мало не спалили місто, влаштувавши неймовірне фаєр-шоу. Відео

Вболівальники хорватського клубу "Хайдук" зі Спліта влаштували неймовірне піротехнічне шоу на честь 70-річчя свого фанатського угруповання "Торсида", яке вважається найстарішім у Європі.

На YouTube-каналі CFTV Stadiums з'явилося відео моменту запуску численних феєрверків і фаєрів, вогні яких охопили все місто. Короткий ролик, що показує масштаби події, яка почалася рівно опівночі 28 жовтня, також з'явився на сторінці Avanti.ultras 1312.

Словосполучення "Хайдук" живе вічно" є слоганом фанатського руху "Торсида", який був заснований у 1950 році.

Команда зі Спліта є 15-кратним чемпіоном Югославії/Хорватії та 15-кратним володарем Кубка.

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