Фанати французького клубу витерли ноги об футболку Неймара. Відео

Михайло Морозов Футбол 16:36, 17.09.2020 Оновлено: 16:47, 17.09.2020

Поведінка зірки ПСЖ Неймара в матчі другого туру чемпіонату Франції проти "Марселя" викликала обурення у фанатів.

Після цього на вході в клубний магазин команди поклали футболку бразильця, і тепер відвідувачі використовують її як ганчірку для витирання ніг.

Нагадаємо, що класичне французьке дербі, в якому ПСЖ приймав на своєму полі "Марсель", завершилося мінімальною перемогою гостей із рахунком 1:0. У самій кінцівці поєдинку між футболістами обох команд трапилася бійка, в результаті якої арбітр матчу показав п'ять червоних карток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в день фіналу Ліги чемпіонів між клубом із Парижа і "Баварією" в Марселі заборонили носити екіпірування та символіку ПСЖ.

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