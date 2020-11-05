Фанати "Барселони" про голкіпера "Динамо": виступ Нещерета гідний Зали слави

Михайло Морозов Футбол 12:34, 5.11.2020

Вболівальники "Барселони" не приховували свого захоплення від виступу голкіпера "Динамо" Руслана Нещерета в поєдинку Ліги чемпіонів проти їхньої команди.

Користувачі Twitter засипали компліментами 18-річного українця порівнявши його з легендарним Львом Яшиним та одним з найкращих воротарів світу Яном Облаком, який захищає кольори "Атлетіко". Один з фанатів "синьо-гранатових" навіть попросив клуб оголосити про трансфер голкіпера киян.

"Нещерет – наступний Лев Яшин! Цей хлопець неймовірний", "Нещерет може стати наступним Яном Облаком", "Сьогоднішній виступ Нещерета гідний Зали слави. Неймовірний голкіпер", "Скоро Нещерет стане одним з найкращих голкіперів світу", "Чому ніхто не говорить про голкіпера "Динамо" Нещерета? Ті, хто вважає, що чим більше матчів воротар відстояв "на нуль", тим він кращий – ідіоти", "І знову він... Нещерет, вгамуйся вже нарешті. Йому всього 18, а він відбиває такі удари", "Це був матч Тер-Штегена (воротаря "Барселони" – Ред.) проти Нещерета".

Виступ Нещерета гідний Зали слави
Twitter
Сухі матчі нічого не означають, вважає користувач соцмережі
Twitter
Нещерет - наступний Ян Облак
Twitter
Це був матч Тер-Штегена проти Нещерета
Twitter
Нещерет незабаром стане одним з найкращих голкіперів у світі
Twitter
Нещерет - наступний Яшин
Twitter
"Барселону" попросили підписати Нещерета
Twitter
Нещерета попросили перестати відбивати м'ячі
Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер "Динамо" був визнаний найкращим у матчі проти "Барселони", який закінчився мінімальною поразкою киян.

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