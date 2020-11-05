Фанати "Барселони" про голкіпера "Динамо": виступ Нещерета гідний Зали слави

Вболівальники "Барселони" не приховували свого захоплення від виступу голкіпера "Динамо" Руслана Нещерета в поєдинку Ліги чемпіонів проти їхньої команди.

Користувачі Twitter засипали компліментами 18-річного українця порівнявши його з легендарним Львом Яшиним та одним з найкращих воротарів світу Яном Облаком, який захищає кольори "Атлетіко". Один з фанатів "синьо-гранатових" навіть попросив клуб оголосити про трансфер голкіпера киян.

"Нещерет – наступний Лев Яшин! Цей хлопець неймовірний", "Нещерет може стати наступним Яном Облаком", "Сьогоднішній виступ Нещерета гідний Зали слави. Неймовірний голкіпер", "Скоро Нещерет стане одним з найкращих голкіперів світу", "Чому ніхто не говорить про голкіпера "Динамо" Нещерета? Ті, хто вважає, що чим більше матчів воротар відстояв "на нуль", тим він кращий – ідіоти", "І знову він... Нещерет, вгамуйся вже нарешті. Йому всього 18, а він відбиває такі удари", "Це був матч Тер-Штегена (воротаря "Барселони" – Ред.) проти Нещерета".

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер "Динамо" був визнаний найкращим у матчі проти "Барселони", який закінчився мінімальною поразкою киян.