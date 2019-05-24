Фінал Ліги Європи: УЄФА поставили ультиматум

Уболівальники лондонського "Арсенала" зажадали від УЄФА перенести фінал Ліги Європи, який відбудеться 29 травня в столиці Азербайджану Баку.

На їхню думку, справа не тільки в тому, що матч двох англійських команд відбудеться за п'ять тисяч кілометрів від Туманного Альбіону, куди дуже важко дістатися, але й конфлікт між Вірменією і Азербайджаном не дозволить виступити у вирішальній зустрічі півзахисникові "Арсенала" Генріху Мхітаряну.

Генріх Мхітарян

З цих причин фанати "Арсенала" створили петицію до УЄФА з вимогою перенести матч в Лондон.

"На додаток до численних логістичних проблем, які перешкоджають більшості вболівальників "Арсенала" і "Челсі" стати учасниками фіналу Ліги Європи, рішення УЄФА провести матч у Баку (Азербайджан) змусило гравця "Арсенала" Генріха Мхітаряна відмовитися від поїздки з командою, адже він боїться отримати тілесні ушкодження, що обумовлено багатовіковим конфліктом між Вірменією та Азербайджаном", — йдеться у зверненні до футбольних чиновників.

Крім цього, вболівальники зазначають, що УЄФА віддає перевагу прибутку перед чистотою, красивою грою і безпекою футболістів.

"Ця петиція закликає УЄФА визнати вкрай незручні наслідки свого рішення і перенести фінал Ліги Європи з Баку на Уемблі в Лондоні. Підписанти цієї петиції солідарні з фанатами "Арсенала" та "Челсі", Генріха Мхітаряна і гри у футбол загалом", — цитує петицію talkSport.

Не залишилися осторонь від скандалу і британські політики. Так, заступник лідера лейбористської партії Великобританії Том Уотсон заяви про нові проблеми, які виникли в уболівальників перед поїздкою до Баку.

"Це скандально, що Генріх Мхитарян пропустить фінал Ліги Европи у Баку, тому що він із Вірменії, а фанатам "Арсеналу" з вірменськими призвіщами відмовляють у візах. Це відображає огидний бік красивої гри і є неприпустимим", — зазначив Уотсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лондонські "Челсі" і "Арсенал" мають намір повернути УЄФА до шести тисяч квитків на фінал Ліги Європи, який відбудеться 29 травня в Баку.

За даними видання The Times, учасники вирішального матчу турніру зіткнулися з низьким попитом на квитки з боку фанатів. "Арсенал" реалізував 3500, а "Челсі" зумів продати лише 2000 перепусток. Тоді як УЄФА виділив для фіналістів по 5800 квитків.

Крім того, спонсори також відмовилися від частини своїх прохідних документів на фінал Ліги Європи в кількості двох тисяч.

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