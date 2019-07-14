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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Фанат, який вибіг на поле в нацистськiй футболці, балотується до Верховної Ради

29.7т Читати матеріал російською

Футбольний фанат "Динамо" Ростислав Карпич, який вибіг в футболці з чорною свастикою на "Олімпійський", виявився кандидатом в народні депутати по 213-у мажоритарному округу Києва (Троєщина).

Фанат, який вибіг на поле в нацистськiй футболці, балотується до Верховної Ради

21-річний Карпич - самовисуванець. У нього середня освіту. Він директор компанії, яка торгує запчастинами.

Карпич вибіг на газон з фаєром в червоній футболці після фіналу Кубка України-2015 "Динамо" - "Шахтар".

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

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Як повідомляв OBOZREVATEL, КДК ФФУ після цієї гри оштрафував "Динамо" і "Шахтар" за поведінку офіційних осіб та вболівальників, але Карпич не отримав ніякого покарання.

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Теми
Кубок України з футболу Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Тю епт удивили, так на Майдане половина таких было, а в карательном батальоне Азов и т.п. и подавно за 90%! СУХС 88 раз!
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Мир Миру
Мир Миру
Козел
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4
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Сало Уронили
Сало Уронили
таки я переживаю за судьбу еще одного фашика- Новости расследований "Целились в сердце!" Кандидата в нардепы порезали ножом. Фото и видео 14 июля 2019, 14:43 13.1т Читать материал на украинском Кандидат в народные депутаты Украины от ВО "Свобода" по избирательному округу №192 Назарий Чепко заявил о покушении на свою жизнь.
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Сало Уронили
Сало Уронили
Сало Уронили, смерть фашизму,а ну кто против,вас ждет статья-Теперь за публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, а также пропаганду неонацистской идеологии, будут штрафовать на сумму от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 до 17 тысяч гривен), или виновное лицо могут лишить свободы на срок до 2 лет.ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА 2014 год.дерзайте
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