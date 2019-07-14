Фанат, який вибіг на поле в нацистськiй футболці, балотується до Верховної Ради

Футбольний фанат "Динамо" Ростислав Карпич, який вибіг в футболці з чорною свастикою на "Олімпійський", виявився кандидатом в народні депутати по 213-у мажоритарному округу Києва (Троєщина).

21-річний Карпич - самовисуванець. У нього середня освіту. Він директор компанії, яка торгує запчастинами.

Карпич вибіг на газон з фаєром в червоній футболці після фіналу Кубка України-2015 "Динамо" - "Шахтар".

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Як повідомляв OBOZREVATEL, КДК ФФУ після цієї гри оштрафував "Динамо" і "Шахтар" за поведінку офіційних осіб та вболівальників, але Карпич не отримав ніякого покарання.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!