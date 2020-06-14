Фанат в майці Мессі вибіг на поле під час гри "Барселони" без глядачів

Курйозний епізод стався в матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в Ла Лізі.

На 53-й хвилині поєдинку "Мальорка" - "Барселона" (0:4), який проходив без глядачів у зв'язку з пандемією коронавiрусу, на поле вибіг уболівальник.

Фанат в майці збірної Аргентини з прізвищем і ігровим номером Ліонеля Мессі на спині прорвався через все карантинні кордони і спробував зробити селфі з кумиром.

Головний рефері Карлоса дель Серро Гранде призупинив зустріч, а фанат був виведений за межі поля охоронцями, до того, як встиг сфотографуватися з аргентинським форвардом.

кадр з трансляції

кадр з трансляції

кадр з трансляції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ліонель відзначився феноменальним ударом на тренуванні каталонської команди.

"Синьо-гранатові" у себе в Twitter виклали відео моменту, яке за кілька годин зібрало близько 700 переглядів.

У ролику видно, як аргентинський футболіст ледь помітним рухом ноги відправляє шкіряну сферу чітко у дев'ятку воріт.