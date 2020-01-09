Фанат суперника "Шахтаря" по Лізі Європи виконав "голу" обіцянку

Вболівальник "Бенфіки" пробігся голим по Лісабону після переходу німецького півзахисника Юліана Вайгля в його улюблену команду.

Як повідомляє агентство Eurosport, фанат написав у Twitter, що пробіжить 1 км без одягу вулицями міста, якщо відбудеться трансфер німця в "Бенфіку". Після переходу до складу "орлів" Вайгль відправив йому повідомлення з текстом "Давай!"

Голий фанат "Бенфіки"

Вболівальник виконав свою обіцянку, залишивши на тілі лише шарф улюбленої команди. Футболіст оцінив вчинок фаната та збирається подарувати йому іменну футболку "Бенфіки".

Нагадаємо, що Вайгль перейшов у лісабонський клуб із дортмундської "Боруссії" за 20 млн євро та підписав контракт до 2024 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" зіграє з "Бенфікою" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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