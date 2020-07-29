Фанат програв гроші, відмовившись вимовляти назву головного суперника своєї команди

Михайло Морозов Футбол 16:49, 29.07.2020

Вболівальник німецької "Боруссії" з Менхенгладбаха програв 500 євро в телевікторині, відмовившись вимовляти назву головного суперника своєї команди – "Кельна".

Як повідомляє видання Der Spiegel, фаната запитали, яка команда виграла чемпіонат другої німецької Бундесліги в сезоні 2018/19, однак він коротко відповів: "Цього я говорити не буду".

У "Боруссії" відреагували на вчинок уболівальника та пообіцяли винагородити його за відданість.

"Цю зразкову поведінку не можна залишити без винагороди. Шановний вболівальнику, будь ласка, зв'яжіться з нами. У нас для вас дещо є..." – написано на офіційній сторінці команди в Twitter.

У "Боруссії" пообіцяли винагородити вболівальника за відданість
Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, уболівальник "Лідс Юнайтед" "зійшов з розуму", коли його команда вперше за 16 років повернулася в англійську Прем'єр-лігу.

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