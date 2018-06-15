Фанат пішов на відчайдушний крок заради ЧС-2018

Фанат збірної Перу заради улюбленої команди набрав 25 кг ваги.

24-річному Мігелю не вдалося вчасно купити квитки на матч національної команди. У продажу залишалися тікети тільки для людей з надмірною вагою. Тоді хлопець і вирішив, що це єдиний шанс підтримати збірну на мундіалі.

Мінімальний індекс маси тіла, який давав право отримати квиток - 35.

"Мій індекс був 30. Щоб досягти позначки 35, мені було потрібно за три місяці набрати 25 кг. І мені це вдалося", - цитує вболівальника перуанське видання Libero.

Свій перший матч в рамках ЧС-2018 перуанська команда зіграє 16 червня проти команди Данії. Початок гри о 19:00.

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