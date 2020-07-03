Фанат "Манчестер Юнайтед" втратив роботу через селфі з зіркою "Манчестер Сіті"

37-річний Крейг Вілліс, який вболіває за "Манчестер Юнайтед", залишився без роботи після того, як зробив селфі з зірковим футболістом "Манчестер Сіті" Ріядом Марезом.

Як повідомляє видання The Sun, він працював на будівництві елітних апартаментів, коли там несподівано з'явився алжирський гравець. Побачивши Мареза, Вілліс попросив його про селфі, від якого футболіст не відмовився. Однак 37-річний чоловік не врахував, що таким чином він порушив правила соціального дистанціювання, і незабаром дізнався про своє звільнення.

"Мені здається, що це перебір. Марез не заперечував. Я зробив фотографію, попрощався з ним "кулак об кулак", а по дорозі додому мені подзвонили і сказали більше не приїжджати. Я зробив цей знімок для свого найкращого друга, який вболіває за "Манчестер Сіті". Не кожен день можна зустріти таких зірок", – розповів Вілліс.

Фанат "Манчестер Юнайтед" втратив роботу через селфі з Ріядом Марезом The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина футболіста "Лос-Анджелес Гелаксі" Александара Катаї написала про протести в США і позбавила чоловіка кар'єри.