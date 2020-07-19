Фанат "Лідса" "зійшов з розуму", коли команда вийшла в АПЛ. Відео

Знаменитий англійський футбольний клуб "Лідс" уперше за 16 років заробив підвищення в класі, повернувшись у Прем'єр-лігу.

За 16 років "Лідс" провів 734 матчі в нижчих англійських дивізіонах (три сезони в Першій лізі). У них команда використовувала 268 різних гравців, забила 1003 голи, а керували усім 15 тренерів (це без урахування виконуючих обов'язки).

Фанат клубу після того, як дізнався, що його команда вийшла в АПЛ просто збожеволів. Непідробні емоції уболівальника зняла його дівчина і виклала в інтернет. Відео стало вірусним, набравши за кілька днів тисячі переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 37-річний Крейг Вілліс, який уболіває за "Манчестер Юнайтед", залишився без роботи після того, як зробив селфі із зірковим футболістом "Манчестер Сіті" Ріядом Махрезом.