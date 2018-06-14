Фальш та розруха: ЗМІ показали ганьбу міст ЧС-2018

У російських містах-господарях чемпіонату світу з футболу 2018 року продемонстрували чудеса креативу у благоустрої. Комунальники вирішили пофарбувати дерев'яні пеньки, перетворити недобудови у рекламні короби і навіть встановити рекламний логотип ЧС серед повної розрухи.
Новинний сайт Нижнього Новгорода склав добірку найяскравіших перлин. Як відзначають автори, мрії про кардинальне оновлення старих будинків в російських містах так і залишилися мріями. Так в Ростові-на-Дону на одній з обшарпаних будівель встановили фальшивий фасад. У самому Нижньому Новгороді вирішили вчинити аналогічно, однак полотно закріпили не дуже добре, через що воно просто роздувається на вітрі.
Вашій увазі яскраві фото з міст господарів ЧС-2018.
Нижній Новгород
nn.ru
Єкатеринбург
nn.ru
Челябінськ
nn.ru
Нижній Новгород
nn.ru
Ростов-на-Дону
nn.ru
Єкатеринбург
nn.ru
Волгоград
nn.ru
Самара
nn.ru
Нижній Новгород
nn.ru
Єкатеринбург
nn.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу в Москві сталася НП.
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