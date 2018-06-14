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Чемпіонат світу 2018
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Фальш та розруха: ЗМІ показали ганьбу міст ЧС-2018

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У російських містах-господарях чемпіонату світу з футболу 2018 року продемонстрували чудеса креативу у благоустрої. Комунальники вирішили пофарбувати дерев'яні пеньки, перетворити недобудови у рекламні короби і навіть встановити рекламний логотип ЧС серед повної розрухи.

Новинний сайт Нижнього Новгорода склав добірку найяскравіших перлин. Як відзначають автори, мрії про кардинальне оновлення старих будинків в російських містах так і залишилися мріями. Так в Ростові-на-Дону на одній з обшарпаних будівель встановили фальшивий фасад. У самому Нижньому Новгороді вирішили вчинити аналогічно, однак полотно закріпили не дуже добре, через що воно просто роздувається на вітрі.

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Вашій увазі яскраві фото з міст господарів ЧС-2018.

Нижній Новгород

nn.ru

Єкатеринбург

nn.ru

Челябінськ

nn.ru

Нижній Новгород

nn.ru

Ростов-на-Дону

nn.ru

Єкатеринбург

nn.ru

Волгоград

nn.ru

Самара

nn.ru

Нижній Новгород

nn.ru

Єкатеринбург

nn.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу в Москві сталася НП.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
Росія
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