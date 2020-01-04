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4 січня • оновлено в 14:10
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Європейського гранда відлякала вартість футболіста "Динамо"

Європейського гранда відлякала вартість футболіста "Динамо"
З гравцем відмовилися підписувати повноцінний контракт
1.1т Читати матеріал російською

Турецький "Фенербахче" серйозно цікавиться захисником "Динамо" Віталієм Миколенко, але сума, яку "біло-сині" вимагають за гравця, виявилася набагато вище, ніж очікував стамбульський клуб.

Як повідомляє " Динамомания" з посиланням на турецького журналіста Ахмета Конанча, тепер "Фенербахче" розглядає варіант з орендою футболіста.

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Офіційно: "Динамо" підписало футболіста iз чемпіонату Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" і бразильський "Корінтіанс" в перший день нового року досягли угоди по переходу футболіста "біло-синіх" Сідклея. Пізніше з'явилися подробиці цього трансферу.

Раніше головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков заявив, що "біло-сині" поступаються донецькому "Шахтарю" у всіх компонентах.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Віталій Миколенко
Теги
ФК Динамо Київ Фенербахче Стамбул
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