Головна Новини
25 січня • оновлено в 12:59
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Європейський гранд відмовився купувати футболіста збірної України, зірвавши угоду

Читати матеріал російською

Лондонський "Арсенал" припинив переговори з оренди захисника "Шахтаря" Миколи Матвієнка, оформивши трансфер центрального захисника "Фламенго" Пабло Марі.

Микола Матвієнко

Микола Матвієнко

26-річний іспанець вже прибув до Лондона, де повинен пройти медогляду, повідомляє авторитетний журналіст Gazzetta dello Sport Ніколо Шира.

Ця покупка обійдеться "канонірам" в 10 млн євро. Контракт з Марі буде підписаний до червня 2024 року.

Новини
ФІФА поставила крапку в трансфері Ярмоленка в Німеччину

Як повідомляв OBOZREVATEL, головним ініціатором переходу Миколи Матвієнка в "Арсенал" був новий наставник команди Мікель Артета, який хотів підписати футболіста збірної України ще під час роботи помічником в "Манчестер Сіті".

Англійці хотіли взяти гравця "гірників" в оренду до кінця сезону за 4,5 млн фунтів із зобов'язанням наступного викупу за 22 мільйони.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Трансфери
Особа
Микола Матвiенко
Місце
Англія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
8
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Xoxлы никому не нужны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги