Європейський гранд відмовився купувати футболіста збірної України, зірвавши угоду

Лондонський "Арсенал" припинив переговори з оренди захисника "Шахтаря" Миколи Матвієнка, оформивши трансфер центрального захисника "Фламенго" Пабло Марі.

26-річний іспанець вже прибув до Лондона, де повинен пройти медогляду, повідомляє авторитетний журналіст Gazzetta dello Sport Ніколо Шира.

# PabloMarì is getting closer to #Arsenal from #Flamengo for € 10M. He will sign a contract until 2024. Total agreement. #transfers #AFC