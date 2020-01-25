Європейський гранд відмовився купувати футболіста збірної України, зірвавши угоду

Лондонський "Арсенал" припинив переговори з оренди захисника "Шахтаря" Миколи Матвієнка, оформивши трансфер центрального захисника "Фламенго" Пабло Марі.
Микола Матвієнко
26-річний іспанець вже прибув до Лондона, де повинен пройти медогляду, повідомляє авторитетний журналіст Gazzetta dello Sport Ніколо Шира.
# PabloMarì is getting closer to #Arsenal from #Flamengo for € 10M. He will sign a contract until 2024. Total agreement. #transfers #AFC- Nicolò Schira (@NicoSchira) January 25, 2020
Ця покупка обійдеться "канонірам" в 10 млн євро. Контракт з Марі буде підписаний до червня 2024 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головним ініціатором переходу Миколи Матвієнка в "Арсенал" був новий наставник команди Мікель Артета, який хотів підписати футболіста збірної України ще під час роботи помічником в "Манчестер Сіті".
Англійці хотіли взяти гравця "гірників" в оренду до кінця сезону за 4,5 млн фунтів із зобов'язанням наступного викупу за 22 мільйони.
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