Європа проти: ФІФА затіяла чергову революцію

Міжнародна Федерація футболу (ФІФА) планує організацію нового клубного турніру і змагання для національних збірних. При цьому провідні європейські професійні ліги виступили категорично проти навіть винесення подібної пропозиції на голосування.

Глава ФІФА Джанні Інфантіно хоче створити Лігу світу і змінити формат клубного чемпіонату світу. У Лізі світу передбачається участь восьми кращих збірних, і вона буде проводитися раз на два роки. Клубний чемпіонат світу, імовірно, буде проходити раз на чотири роки за участю 24 команд.

Професійні ліги Англії, Іспанії, Німеччини і ще 38 чемпіонатів не підтримали цю ініціативу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України покращила свої позиції в рейтингу ФІФА.