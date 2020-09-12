Європа керує Україною, все за нас вирішує. Тепер хоче розібрати Білорусь, – Ващук

Легендарний захисник київського "Динамо" Владислав Ващук поділився своєю думкою про політичну ситуацію в Україні та Білорусі.

На думку ексфутболіста, масовими протестами в країні-сусідці керують з Європи.

"Насправді в Україні вже Європа. Європа керує Україною. Хотіли Європу – ось Європа. Ми тепер непідвладні. Все за нас вирішують. Європа хоче розібрати Білорусь. Сценарії схожі", – заявив Ващук в ефірі Youtube-каналу "ЕХО Києва".

Ващук вважає, що Україна постійно від когось залежна тому, що вибрала цей шлях спочатку.

"Колись віддалися одним, потім – іншим. Ми весь час комусь заважаємо. Ми, як той місток, від більшого до меншого, від меншого до більшого. Багато хто не хоче, щоб ми стали успішною країною", – підсумував Ващук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Олександр Повєткін повторив риторику Кремля, заявивши, що протести в Білорусі почалися в результаті стороннього втручання, згадавши Україну.

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