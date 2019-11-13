Євро-2020: зірку збірної Англії вигнали з команди

Півзахисника "Манчестер Сіті" Рахіма Стерлінга відсторонили від складу збірної Англії з футболу на матч кваліфікації Євро-2020 проти Чорногорії.

"Ми прийняли рішення не розглядати участь Рахіма. Одна з головних причин полягає в тому, що гравець не зміг відокремити клубне суперництво з виступом за збірну. На жаль, його емоції після матчу були ще свіжими. У мене є відчуття, що ми ухвалили правильне рішення. Воно було прийнято за згодою всієї команди", – висловився головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт для офіційного сайту "трьох левів".

Рахім Стерлінг FA

Повідомляється, що зоряний нападаючий на тренуванні посварився з захисником "Ліверпуля" Джо Гомесом. Раніше у них вже була перепалка в матчі 12-го туру АПЛ між "Ліверпулем" і "Манчестер Сіті". Нагадаємо, що той матч закінчився з рахунком 3:1 на користь "червоних".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі перші учасники фінальної частини Євро-2020.

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