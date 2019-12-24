Головна Новини
24 грудня • оновлено в 14:57
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Євро-2020: збірна України отримає рекордні призові

989
Читати матеріал російською

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про виплати преміальних гравцям і тренерам національної збірної України за вихід до фінальної частини Євро-2020.

Збірна України

Збірна України

вести

За словами глави УАФ, на початку наступного року персонал збірної отримає рекордну суму призових. Водночас усі платежі, які проводяться, абсолютно прозорі, запевняє Павелко. Те ж саме стосується і преміальних для гравців збірної України (U-20), яка стала чемпіоном світу.

Новини
"Буду кричати": Шевченко відверто розповів про роботу в збірній України

"З преміальних сплачені всі податки. Такої практики раніше не було. Відразу після свого обрання на пост глави асоціації я поставив завдання зробити її діяльність абсолютно прозорою. Зараз ми неухильно дотримуємося цього правила. Тепер всі гравці різних збірних отримують всі виплати на свій персональний рахунок, і вони можуть не криючись показувати ці доходи будь-яким перевіряльним організаціям. Так ми на початку наступного року заплатимо гравцям і тренерам національної команди за вихід на Євро-2020. Ця сума буде рекордною в історії збірної", – заявив Павелко.

Суму преміальних він, втім, не назвав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, який канал покаже матчі збірної України на Євро-2020.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Особа
Андрій Павелко
Місце
Україна
Тег
Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги