Євро-2020: збірна України отримає рекордні призові

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про виплати преміальних гравцям і тренерам національної збірної України за вихід до фінальної частини Євро-2020.

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За словами глави УАФ, на початку наступного року персонал збірної отримає рекордну суму призових. Водночас усі платежі, які проводяться, абсолютно прозорі, запевняє Павелко. Те ж саме стосується і преміальних для гравців збірної України (U-20), яка стала чемпіоном світу.

"З преміальних сплачені всі податки. Такої практики раніше не було. Відразу після свого обрання на пост глави асоціації я поставив завдання зробити її діяльність абсолютно прозорою. Зараз ми неухильно дотримуємося цього правила. Тепер всі гравці різних збірних отримують всі виплати на свій персональний рахунок, і вони можуть не криючись показувати ці доходи будь-яким перевіряльним організаціям. Так ми на початку наступного року заплатимо гравцям і тренерам національної команди за вихід на Євро-2020. Ця сума буде рекордною в історії збірної", – заявив Павелко.

Суму преміальних він, втім, не назвав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, який канал покаже матчі збірної України на Євро-2020.

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