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Євро-2020: встановлено перший рекорд

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УЄФА заявив, що отримав уже 19,3 мільйона заявок від уболівальників на придбання квитків на ігри Євро-2020, що є абсолютним рекордом.

Наприклад, перед Євро-2016 в цей час фанати забронювали на 11 мільйонів квитків менше.

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Природно, фінальний матч Євро-2020, який відбудеться на легендарному Уемблі в Лондоні, викликає найбільший ажіотаж. На вирішальний матч надійшло вже майже 2 мільйони заявок, що в 22 рази більше, ніж вміщує стадіон.

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На офіційному сайті УЄФА вболівальників попросили відразу ж оплатити квитки, інакше є ризик пропустити чемпіонат, а іншої можливості купити квитки не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу в першому турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 сенсаційно зіграла внічию з командою Португалії. Поєдинок у Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луш" завершився з рахунком 0:0, осоромивши всі прогнози букмекерів.

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Тема
Євро-2020
Теги
збірна України з футболу УЄФА
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