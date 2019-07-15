Євро-2020: встановлено перший рекорд

УЄФА заявив, що отримав уже 19,3 мільйона заявок від уболівальників на придбання квитків на ігри Євро-2020, що є абсолютним рекордом.

Наприклад, перед Євро-2016 в цей час фанати забронювали на 11 мільйонів квитків менше.

Україна впевнено стартувала у відборі на Євро – 2020

Природно, фінальний матч Євро-2020, який відбудеться на легендарному Уемблі в Лондоні, викликає найбільший ажіотаж. На вирішальний матч надійшло вже майже 2 мільйони заявок, що в 22 рази більше, ніж вміщує стадіон.

На офіційному сайті УЄФА вболівальників попросили відразу ж оплатити квитки, інакше є ризик пропустити чемпіонат, а іншої можливості купити квитки не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу в першому турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 сенсаційно зіграла внічию з командою Португалії. Поєдинок у Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луш" завершився з рахунком 0:0, осоромивши всі прогнози букмекерів.

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