Євро-2020: визначився склад усіх груп

У четвер, 12 листопада, пройшли фінальні матчі плей-оф за вихід на Євро-2020, за підсумками яких став відомий повний склад усіх груп.

Всього на чемпіонат Європи пробилися 24 збірні, які були розподілені по шести квартетах. Їхній повний склад виглядає наступним чином:

Група A: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія;

Група B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія;

Група C: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія;

Група D: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія;

Група E: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина;

Група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина.

Згідно з форматом турніру, в 1/8 фіналу виходять перші та другі місця в групах, а також чотири найкращі команди серед тих, хто зайняв третю позицію. Євро-2020 почнеться 11 червня і закінчиться 11 липня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім суперником України по групі стала Північна Македонія. Після цього було опубліковано повний розклад нашої команди на турнірі.

У фінальну частину Євро-2020 в останній момент також вийшли Угорщина (завдяки фантастичному камбеку в матчі з Ісландією), Шотландія (сенсаційно перемогла Сербію в серії пенальті) і Словаччина (виграш у Північної Ірландії в овертаймі).