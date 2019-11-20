Євро-2020: стали відомі усі кошики перед жеребкуванням

Напередодні відбулися матчі заключного туру відбору до Євро-2020, в результаті чого були сформовані чотири кошики перед жеребкуванням основного турніру.
Останнім учасником фінальної сітки став Уельс, перегравши Угорщину з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Євро-2020
Marca
Кошик 1:
Італія
Бельгія
Іспанія
Німеччина
Україна
Англія
Кошик 2:
Франція
Польща
Швейцарія
Росія
Хорватія
Нідерланди
Кошик 3:
Португалія
Туреччина
Данія
Австрія
Швеція
Чехія
Кошик 4 (ще 4 команди визначаться у плей-оф Ліги Націй):
Фінляндія
Уельс
Жеребкування відбудеться 30 листопада у Бухаресті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами останнього туру Україна автоматично потрапила до групи С, де зустрінеться зі збірною Нідерландів.
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