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20 листопада • оновлено в 11:49
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Євро-2020: стали відомі усі кошики перед жеребкуванням

1.8т
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Напередодні відбулися матчі заключного туру відбору до Євро-2020, в результаті чого були сформовані чотири кошики перед жеребкуванням основного турніру.

Останнім учасником фінальної сітки став Уельс, перегравши Угорщину з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Євро-2020

Євро-2020

Marca

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Кошик 1:

  1. Італія

  2. Бельгія

  3. Іспанія

  4. Німеччина

  5. Україна

  6. Англія

Кошик 2:

  1. Франція

  2. Польща

  3. Швейцарія

  4. Росія

  5. Хорватія

  6. Нідерланди

Кошик 3:

  1. Португалія

  2. Туреччина

  3. Данія

  4. Австрія

  5. Швеція

  6. Чехія

Кошик 4 (ще 4 команди визначаться у плей-оф Ліги Націй):

  1. Фінляндія

  2. Уельс

Жеребкування відбудеться 30 листопада у Бухаресті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами останнього туру Україна автоматично потрапила до групи С, де зустрінеться зі збірною Нідерландів.

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Тема
Євро-2020
Місце
Румунія Бухарест
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