Євро-2020: стали відомі усі кошики перед жеребкуванням

Напередодні відбулися матчі заключного туру відбору до Євро-2020, в результаті чого були сформовані чотири кошики перед жеребкуванням основного турніру.

Останнім учасником фінальної сітки став Уельс, перегравши Угорщину з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Євро-2020 Marca

Кошик 1:

Італія Бельгія Іспанія Німеччина Україна Англія

Кошик 2:

Франція Польща Швейцарія Росія Хорватія Нідерланди

Кошик 3:

Португалія Туреччина Данія Австрія Швеція Чехія

Кошик 4 (ще 4 команди визначаться у плей-оф Ліги Націй):

Фінляндія Уельс

Жеребкування відбудеться 30 листопада у Бухаресті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами останнього туру Україна автоматично потрапила до групи С, де зустрінеться зі збірною Нідерландів.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!