Євро-2020 можуть провести тільки в Росії – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 20:49, 2.11.2020 Оновлено: 20:57, 2.11.2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає можливість повноцінного проведення Євро-2020 в Росії після того, як чемпіонат було перенесено на літо 2021 року через коронавірус.

Як повідомляє видання Le Parisien, в УЄФА розуміють, що в нинішніх умовах неможливо організувати турнір у 12 країнах, тому вивчають доступні варіанти. Сценарій з проведенням Євро-2020 в РФ нині детально обговорюється з кількох причин.

На самому початку пандемії Росія запропонувала прийняти на своїй території весь турнір ще до рішення про його перенесення. У країні заявляли про низькі показники смертності від коронавірусу, проте офіційна інформація може розходитися з реальною. Крім того, РФ після недавнього ЧС-2018 має розвинену інфраструктуру та досвід проведення заходів такого масштабу.

Також повідомляється, що незабаром у Баку можуть відібрати право на проведення поєдинків Євро-2020 через конфлікт між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент УЄФА Александер Чеферін висловився про можливий формат чемпіонату Європи.

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