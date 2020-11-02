Євро-2020 можуть провести тільки в Росії – ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає можливість повноцінного проведення Євро-2020 в Росії після того, як чемпіонат було перенесено на літо 2021 року через коронавірус.

Як повідомляє видання Le Parisien, в УЄФА розуміють, що в нинішніх умовах неможливо організувати турнір у 12 країнах, тому вивчають доступні варіанти. Сценарій з проведенням Євро-2020 в РФ нині детально обговорюється з кількох причин.

На самому початку пандемії Росія запропонувала прийняти на своїй території весь турнір ще до рішення про його перенесення. У країні заявляли про низькі показники смертності від коронавірусу, проте офіційна інформація може розходитися з реальною. Крім того, РФ після недавнього ЧС-2018 має розвинену інфраструктуру та досвід проведення заходів такого масштабу.

Також повідомляється, що незабаром у Баку можуть відібрати право на проведення поєдинків Євро-2020 через конфлікт між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент УЄФА Александер Чеферін висловився про можливий формат чемпіонату Європи.