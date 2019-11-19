Фінал з Росією: у збірній України захотіли суперника на Євро-2020

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував завершення відбору на Євро-2020.

Роман Яремчук dynamo.kiev.ua

"Заробили важливе очко, з хорошим настроєм закінчуємо рік. Ми не програли у відборі – це найголовніше. Думаю, це дуже важливо – пробитися з першого місця й бути в першому кошику. Хотів би на Євро таку групу, яку пройдемо. І з Росією в фіналі", – сказав Яремчук в інтерв'ю Youtube-каналу "Футбольний формат".

Слід зазначити, що збірні України й Росії точно не потраплять до однієї групи під час жеребкування Євро-2020. За рішенням УЄФА, ці команди зіграють між собою не раніше півфіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги збірної України над Португалією в кваліфікації Євро-2020 Роман Яремчук потужно потроллив російську збірну, викликавши істерику в багатьох місцевих ЗМІ.

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