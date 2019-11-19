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19 листопада • оновлено в 17:34
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Фінал з Росією: у збірній України захотіли суперника на Євро-2020

2.5т
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Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував завершення відбору на Євро-2020.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

dynamo.kiev.ua

"Заробили важливе очко, з хорошим настроєм закінчуємо рік. Ми не програли у відборі – це найголовніше. Думаю, це дуже важливо – пробитися з першого місця й бути в першому кошику. Хотів би на Євро таку групу, яку пройдемо. І з Росією в фіналі", – сказав Яремчук в інтерв'ю Youtube-каналу "Футбольний формат".

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Україна проти Росії: УЄФА зіткнувся з проблемою перед Євро-2020

Слід зазначити, що збірні України й Росії точно не потраплять до однієї групи під час жеребкування Євро-2020. За рішенням УЄФА, ці команди зіграють між собою не раніше півфіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги збірної України над Португалією в кваліфікації Євро-2020 Роман Яремчук потужно потроллив російську збірну, викликавши істерику в багатьох місцевих ЗМІ.

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Особа
Роман Яремчук
Теги
Збірна України з футболу збірна Росії з футболу
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Комментарии на сайте не модерированы
Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Да куда там наша сборная с группы не выйдет
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Яковлев Валерий, ми теж щодо своєї віримо в чудо!
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