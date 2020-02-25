Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може скасувати всі турніри під егідою організації, якщо коронавірус буде поширюватися по Європі. Під загрозу потрапив і Євро-2020.

Зараз зафіксовано понад 200 випадків зараження вірусом в Італії, сім з них завершилися летальними наслідками. Якщо епідемія буде поширюватися країнами Європи, у організаторів не залишиться іншого вибору, як скасувати або перенести фінальний турнір Євро-2020.

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"Ми чекаємо розвитку ситуації. Футбол повинен підлаштовуватися під такі обставини. Ми намагаємося не зупиняти змагання. Якщо ситуація погіршиться, то у нас не буде вибору", – заявив віцепрезидент УЄФА Мішель Ува в інтерв'ю Rai Radio 1 Sport.

Відзначимо, що в історії УЄФА ще не було прецедентів, коли скасовувалися чемпіонати Європи. У разі скасування або перенесення Євро-2020 фінансові втрати організації складуть сотні мільйонів євро.

Нагадаємо, що Євро-2020 має пройти в 12 країнах, а перший матч запланований у Римі

Як повідомляв OBOZREVATEL, федерація футболу Італії прийняла рішення скасувати кілька матчів Серії А, а поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" в Мілані пройде за зачиненими дверима.

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