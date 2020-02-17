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18 лютого • оновлено в 02:55
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Учудив: Селезньов ударив ногою лежачого гравця, а потім забив переможний гол

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Ексфорвард збірної України Євген Селезньов став героєм і антигероєм в матчі другого дивізіону чемпіонату Туреччини, в якому його клуб "Бурсаспор" грав проти "Адана Демірспора" (2:1).

Євген Селезньов

Євген Селезньов

bursahayat

Селезньов вийшов в стартовому складі своєї команди і зіграв 79 хвилин. Найбільші суперечки після матчу викликав епізод на 22-й хвилині: Селезньов ударив ногою лежачого гравця, за що отримав "гірчичник".

А на 37-й хвилині українець реалізував пенальті, зробивши рахунок 2:0. Цей гол в результаті приніс перемогу його команді, оскільки суперники зуміли згодом відіграти лише один м'яч.

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Євген Селезньов в 16 матчах чемпіонату в нинішньому сезоні забив 7 голів, а в чотирьох поєдинках Кубка відзначився тричі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екснападник збірної України відзначився неймовірним фінтом в матчі турецького чемпіонату.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Євген Селезньов
Місце
Туреччина Бурса
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