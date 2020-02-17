Учудив: Селезньов ударив ногою лежачого гравця, а потім забив переможний гол

Ексфорвард збірної України Євген Селезньов став героєм і антигероєм в матчі другого дивізіону чемпіонату Туреччини, в якому його клуб "Бурсаспор" грав проти "Адана Демірспора" (2:1).
Євген Селезньов
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Селезньов вийшов в стартовому складі своєї команди і зіграв 79 хвилин. Найбільші суперечки після матчу викликав епізод на 22-й хвилині: Селезньов ударив ногою лежачого гравця, за що отримав "гірчичник".
koray gençerler demirspor'u katletti! bu pozisyonda pozisyonu görmesine rağmen adil demirbağ'a tekme atan seleznyov'a kırmızı kart gösteremedi. pic.twitter.com/YZ46tU1g2s- Adana Demirspor (@adanademirvideo) February 16, 2020
А на 37-й хвилині українець реалізував пенальті, зробивши рахунок 2:0. Цей гол в результаті приніс перемогу його команді, оскільки суперники зуміли згодом відіграти лише один м'яч.
SELEZNOV ÖNCE PENALTIYI ALDI SONRA GOLÜ ATTI .. 2-0 .. #BURSASPOR #GOL pic.twitter.com/6f9m37TNLu- yeşil (@kodadli) February 16, 2020
Євген Селезньов в 16 матчах чемпіонату в нинішньому сезоні забив 7 голів, а в чотирьох поєдинках Кубка відзначився тричі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екснападник збірної України відзначився неймовірним фінтом в матчі турецького чемпіонату.
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