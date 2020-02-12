"Еталонний кандидат": відомий російський футболіст розгнівав мережу расистським постом

Колишній півзахисник збірної Росії Дмитро Тарасов опублікував у себе в Instagram-сторіз расистську фотографію, яка викликала обурення у переважної більшості користувачів.

На ній зображені футболіст і перукар-азіат, на якого спрямований напис "Коронавірус".

Дмитро Тарасов RT

У мережі розкритикували вчинок росіянина та засумнівалися в його розумових здібностях, зазначивши, що така людина була б "еталонним кандидатом для Держдуми".

"Жарт рівня третьокласника. І воно хоче в Думу, що, в принципі, не дивно", "IQ не виявлено", "Діагноз: повна відсутність сірої речовини в черепній коробці. Доведено багаторічними спостереженнями", "Дайте йому гранату і скажіть, що це новий вид тренувального м'яча".

Нагадаємо, що росіянин є гравцем казанського "Рубіна", до якого приєднався влітку 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підписники Дмитра Тарасова в Instagram залишилися незадоволені через публікацію футболіста, в якій він у черговий раз прогнувся перед президентом РФ Володимиром Путіним.

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