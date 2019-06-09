А еще Сербия - за "новороссию".
А еще сербы участвовали в оккупации Крыма.
А еще они вместе с русскими против НАТО.
И против Европейского союза тоже.
Они - из другой лодки. Не из нашей. И в этот раз, как говорит фб-друг, мы поглумились над союзниками русских.
"1:0- выиграли.
2:0- победили.
3:0- разгромили.
4:0- наказали.
5:0-поглумились!!!.."
Украина-Сербия
ФФУ
Русский мир столкнулся с українським світом.
Наверное, очень стыдно проиграть "х@хлам". Тем, с которыми России не получилось провести маленькую победоносную войну на Донбассе. Сидя на растяжке из-за невозможности признать Крым российским (потому что тогда и от Косово нужно отказаться, по аналогии), сербы действительно в шоке.
Андрею Шевченко спасибо.
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