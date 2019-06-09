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/Блоги - Новини футболу

Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Украинцы поглумились над союзниками русских

3.1тЧитати матеріал російською

А еще Сербия - за "новороссию".

А еще сербы участвовали в оккупации Крыма.

А еще они вместе с русскими против НАТО.

И против Европейского союза тоже.

Они - из другой лодки. Не из нашей. И в этот раз, как говорит фб-друг, мы поглумились над союзниками русских.

"1:0- выиграли.

2:0- победили.

3:0- разгромили.

4:0- наказали.

5:0-поглумились!!!.."

Украина-Сербия

Украина-Сербия

ФФУ

Новини
Россияне даже не знают о случившемся

Русский мир столкнулся с українським світом.

Наверное, очень стыдно проиграть "х@хлам". Тем, с которыми России не получилось провести маленькую победоносную войну на Донбассе. Сидя на растяжке из-за невозможности признать Крым российским (потому что тогда и от Косово нужно отказаться, по аналогии), сербы действительно в шоке.

Андрею Шевченко спасибо.

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Автор
Олена КудренкоОлена Кудренко
Місце
Україна
Тег
Збірна України з футболу
Джерело
Джерело:Facebook Елены Кудренко
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Кучук Олександр
Кучук Олександр
Нормальное положение русских, это колени - СТАБИЛЬНОСТЬ!!!
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Над вами рогулями природа поглумилась. Вы даже туалеты с почестями открываете, с перерезанием ленточки. Для вас это перемога. https://www.vedomosti-ua.com/48688-v-odesse-proshlo-torzhestvennoe-otkrytie-shkolnogo-tualeta-foto.html
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Йопнутые чего угодно в политику засунут. А над кем "поглумилась " Россия, обыграв Сан-Марино 9:0? Больные шизофреники от психоза совсем с катушек слетели.
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