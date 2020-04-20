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20 квітня • оновлено в 13:34
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Ексзірка "Манчестер Сіті" Самір Насрі зник в ОАЕ під час коронавірусу

2.3т
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Колишній півзахисник "Манчестер Сіті" Самір Насрі не виходить на зв'язок зі своїм нинішнім клубом бельгійським "Андерлехтом" після від'їзду в Дубаї під час коронавірусу.

Як повідомляє видання DailyMail, бельгійська команда збирається розірвати контракт з футболістом, який полетів в ОАЕ та не виконує вимоги керівництва. "Андерлехт" закликав гравців тримати клуб у курсі своїх пересувань і графіка тренувань, і Насрі став єдиним, хто проігнорував це прохання.

Самір Насрі

Самір Насрі

The Telegraph

Раніше французький футболіст був відсторонений від футболу на 18 місяців через порушення антидопінгових правил у грудні 2016 року. Після закінчення дискваліфікації в грудні 2018 року він підписав короткостроковий контракт з "Вест Хемом", а влітку перейшов в "Андерлехт" на правах вільного агента. У складі бельгійського клубу він провів 8 матчів у сезоні 2019/20, відзначившись двома голами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст Манчестер Сіті Кайл Уокер влаштував вечірку з повіями під час карантину.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Самір Насрі
Теги
Андерлехт Брюссель ФК Манчестер Сіті
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