Ексворотар МЮ забив гол на 90-й хвилині і врятував команду від поразки

Колишній голкіпер "Манчестер Юнайтед" Андерс Ліндегор відзначився результативними діями в матчі чемпіонату Швеції.

"Хельсінгборг", за який виступає 36-річний датчанин, завдяки його голу зміг уникнути поразки в поєдинку проти "Фалькенберга".

За рахунку 1:2 команда заробила кутовий. Ліндегор прибіг в чужий штрафний і впевнено переправив м'яч під дальню штангу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на цей шедевр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін відбив пенальті в 33-му турі чемпіонату Іспанії з футболу в Сегунді (друга за силою ліга).

Команда 21-річного воротаря збірної України в другому поєдинку після карантину зустрілася з "Депортіво", і завдяки діям українця врятувала нічию (2:2).