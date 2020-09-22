Ексукраїнський арбітр, який прийняв громадянство РФ, потрапив у скандал в чемпіонаті Росії

На колишнього українського арбітра Анатолія Жабченка, який прийняв громадянство РФ після анексії Криму, подали офіційну скаргу в Російський футбольний союз (РФС).

Він прийняв декілька суперечливих рішень в матчі 10-го туру Футбольної національної ліги (ФНЛ) між "Томью" та "Волгарем" (1:3), після чого господарі звернулися в РФС. Спочатку Жабченко вилучив їхнього футболіста з поля, а потім призначив в їхні ворота два неоднозначних пенальті.

"Так, це так, просимо розглянути питання про упереджене суддівство. Ми раніше ніколи не піднімали цю тему. Так, і до цього були матчі з необ'єктивним, на наш погляд суддівством, але з подібним за той час, що я працюю в клубі, стикаюся в перший раз", – цитує сайт телеканалу "Матч ТВ" гендиректорку "Томі" Тетяну Смирнову.

OBOZREVATEL пропонує вам самостійно оцінити роботу Жабченка, подивившись огляд поєдинку, опублікований на офіційному каналі господарів у YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський арбітр вдарив футболіста по обличчю і спровокував бійку.