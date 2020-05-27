Колишній футболіст молодіжної збірної України Валерiане Гвілiя, який виступає за "Легію" з Варшави, відзначився неймовірним ударом у Кубку Польщі.

На 17-й хвилині поєдинку проти "Медзя" 26-річний уродженець грузинського Зугдіді в метрах 20 від воріт отримав передачу від партнера і потужним "пострілом" пробив чітко в дев'ятку.

Відзначимо, що Гвілiя в 2011 році виступав за харківський "Металіст", а з 2012 по 2015 грав за "Металург" із Запоріжжя. За час життя в Україні Валерiане оформив паспорт із тризубом і в 2015 отримав виклик до молодіжної збірної України, де зіграв 4 матчі.

Однак через рік хавбек вирішив виступати за рідну збірну Грузії U-21, і наразі входить в основний склад цієї збірної.