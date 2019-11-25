Екстренер суперника України на Євро-2020 влип у грандіозний скандал

Легендарний голландський футболіст, володар трьох "Золотих м'ячів" Марко ван Бастен став фігурантом гучного скандалу після прямого ефіру зі своєю участю.

Марко ван Бастен

Перед матчем чемпіонату Нідерландів між "Аяксом" і "Гераклесом" (4:1) знаний колись форвард і екснаставник голландської збірної, який працював у студії в ролі експерта, вимовив нацистське вітання.

У ефірі транслювалося інтерв'ю тренера "Гераклеса" Франка Вормута – німецькою мовою. Після слів коуча можна почути репліку ван Бастена, який виголосив відоме нацистське гасло: "Sieg Heil".

Незабаром легендарний футболіст вибачився в ефірі телеканалу Fox: "Я нікого не збирався шокувати, лише хотів пожартувати над німецькою мовою інтерв'юєра. Прошу вибачення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії зіткнулася з новою проблемою перед Євро-2020 – російські фанати під час матчу відзначились фашистськими вітаннями та скандуванням прізвищ лідерів фашистського руху.

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