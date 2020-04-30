Екстренер "Динамо" в РПЛ: у Росії ухвалили рішення щодо футбольного сезону

Більшість клубів другого за силою російського дивізіону проголосували за дострокове завершення сезону, а це означає, що "Ротор" екстренера "Динамо" Олександра Хацкевича підніметься в РПЛ.

Як повідомляє видання Спорт-Експрес, щоб це рішення вступило в силу, його має затвердити виконком Російського футбольного союзу (РФС). З 20 команд ФНЛ тільки три виступили проти зупинки чемпіонату і фіксації поточних результатів – московське "Торпедо", "Нафтохімік" і "Чертаново" мали чудові шанси як на прямий вихід в російську Прем'єр-лігу, так і на участь в стикових матчах.

Олександр Хацкевич ротор

Таким чином, на першому місці ФНЛ закінчив "Ротор", який набрав 56 очок після 27 турів, а на другому – "Хімки" з 54 пунктами. Відзначимо, що Хацкевич став тренером російської команди в кінці грудня, коли в чемпіонаті було зіграно 25 матчів.

Таблиця ФНЛ на момент припинення сезону

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