Екстренер "Динамо" в РПЛ: у Росії ухвалили рішення щодо футбольного сезону

Михайло Морозов Футбол 16:18, 30.04.2020 Оновлено: 16:25, 30.04.2020

Більшість клубів другого за силою російського дивізіону проголосували за дострокове завершення сезону, а це означає, що "Ротор" екстренера "Динамо" Олександра Хацкевича підніметься в РПЛ.

Як повідомляє видання Спорт-Експрес, щоб це рішення вступило в силу, його має затвердити виконком Російського футбольного союзу (РФС). З 20 команд ФНЛ тільки три виступили проти зупинки чемпіонату і фіксації поточних результатів – московське "Торпедо", "Нафтохімік" і "Чертаново" мали чудові шанси як на прямий вихід в російську Прем'єр-лігу, так і на участь в стикових матчах.

Олександр Хацкевич
ротор

Таким чином, на першому місці ФНЛ закінчив "Ротор", який набрав 56 очок після 27 турів, а на другому – "Хімки" з 54 пунктами. Відзначимо, що Хацкевич став тренером російської команди в кінці грудня, коли в чемпіонаті було зіграно 25 матчів.

Таблиця ФНЛ на момент припинення сезону

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник київського "Динамо" Микита Бурда розповів про проблеми білоруського фахівця в українському клубі.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Україна вийшла на плато COVID-19, але потрібна термінова вакцинація від грипу – Ляшко

За 300 метрів по 2 тисячі гривень: на українсько-польському кордоні обдирають заробітчан

Обережно, заражено: вірусологічна зброя Кремля в Україні

На Донбасі ліквідували бойовиків "Беркута" і "Привида". Фото терористів

На Полтавщині медичку судили за викривальне відео з лікарні в розпал COVID-19